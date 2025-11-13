Milano 16:57
FMC raccoglie 100 milioni per stabilire nuovi standard per i chip di memoria

Finanza
(Teleborsa) - FMC, azienda pioniera dei semiconduttori con sede a Dresda, ha raccolto 100 milioni di euro per stabilire nuovi standard nei chip di memoria con la sua tecnologia altamente innovativa.

Dai complessivi 100 milioni, 77 milioni provengono dal round di finanziamento di Serie C di FMC, che ha registrato un'offerta superiore alle richieste, supportato da importanti investitori esistenti e nuovi. Ulteriori 23 milioni sono stati reperiti tramite fondi pubblici, inclusi i contributi del programma IPCEI ME/CT e del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC).

Il nuovo finanziamento accelererà la commercializzazione dei chip di memoria DRAM+ e 3D CHACHE+ e delle soluzioni di sistema dell'azienda, espandendone la presenza globale.

La tecnologia di FMC - si legge in una nota della società - si basa sulla sua superiore efficienza energetica e faciliterà l'espansione globale dei data center di intelligenza artificiale e delle applicazioni edge di intelligenza artificiale, stabilendo un nuovo standard di settore nel mercato dei chip di memoria da oltre 100 miliardi di euro.

(Foto: Magnus Engø su Unsplash)
