FMC raccoglie 100 milioni per stabilire nuovi standard per i chip di memoria

(Teleborsa) -, azienda pioniera dei semiconduttori con sede a Dresda, ha raccoltoper stabilire nuovi standard nei chip di memoria con la sua tecnologia altamente innovativa.Dai complessivi 100 milioni,provengono dal, che ha registrato un'offerta superiore alle richieste, supportato da importanti investitori esistenti e nuovi. Ulteriorisono stati reperiti tramite, inclusi i contributi del programma IPCEI ME/CT e del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC).Il nuovo finanziamentodei chip di memoria DRAM+ e 3D CHACHE+ e delle soluzioni di sistema dell'azienda, espandendone la presenza globale.La tecnologia di FMC - si legge in una nota della società - si basa sulla sua superiore efficienza energetica e faciliterà l'espansione globale dei data center di intelligenza artificiale e delle applicazioni edge di intelligenza artificiale, stabilendo un nuovo standard di settore nel mercato dei chip di memoria da oltre 100 miliardi di euro.