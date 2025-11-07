Milano 13:53
42.768 -0,70%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:53
9.661 -0,77%
Francoforte 13:53
23.502 -0,98%

Parigi: andamento negativo per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Teleperformance
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che presenta una flessione dell'1,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleperformance, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Teleperformance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 57,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```