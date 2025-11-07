Parigi: andamento negativo per Teleperformance

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che presenta una flessione dell'1,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teleperformance
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Teleperformance
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 57,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61,04. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 56,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)