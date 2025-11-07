Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di piazzetta Cuccia
, che avanza bene del 2,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,52 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)