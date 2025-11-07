Milano 13:54
42.776 -0,68%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:54
9.663 -0,75%
Francoforte 13:54
23.499 -0,99%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio
(Teleborsa) - Bene l'azienda aerospaziale italiana, con un rialzo del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Avio rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Avio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 29,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 29,92. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28,58.

