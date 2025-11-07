Milano 13:54
Piazza Affari: calo per Lottomatica

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con un ribasso del 3,49%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Lottomatica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,79 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,49.

