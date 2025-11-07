Piazza Affari: calo per Lottomatica

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, con un ribasso del 3,49%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lottomatica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Lottomatica
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,79 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)