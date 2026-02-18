Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 5,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 279.776 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,5108 euro per euro, per un controvalore
pari a 5.738.441,20 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.526.854 azioni proprie, pari al 6,170% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, si muove al rialzo Lottomatica
, che si attesta a 20,74 euro, con un aumento dell'1,97%.