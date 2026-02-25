Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 4.9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 240.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,4644 euro per euro, per un controvalore
pari a 4.911.458,00 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.766.854 azioni proprie, pari al 6,266% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, intanto, Lottomatica
fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 20,42 euro, con un calo dello 0,58%.