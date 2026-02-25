Milano 17:29
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 4.9 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 240.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,4644 euro per euro, per un controvalore pari a 4.911.458,00 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.766.854 azioni proprie, pari al 6,266% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, intanto, Lottomatica fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 20,42 euro, con un calo dello 0,58%.

