Milano 17:30
46.533 -0,58%
Nasdaq 17:30
25.112 -0,06%
Dow Jones 17:30
50.093 -0,19%
Londra 17:30
10.479 +1,21%
Francoforte 17:30
24.880 -0,43%

Lottomatica, buyback per oltre 5,5 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Lottomatica, buyback per oltre 5,5 milioni di euro
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 264.903 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,8253 euro per euro, per un controvalore pari a 5.516.694,05 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.247.078 azioni proprie, pari al 6,059% delle azioni ordinarie in circolazione.

In Borsa, intanto, scivola Lottomatica, che si posiziona a 20,3 euro, con una discesa del 2,40%.

Condividi
```