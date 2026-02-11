Lottomatica, buyback per oltre 5,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 264.903 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,8253 euro per euro, per un controvalore
pari a 5.516.694,05 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.247.078 azioni proprie, pari al 6,059% delle azioni ordinarie in circolazione.
In Borsa, intanto, scivola Lottomatica
, che si posiziona a 20,3 euro, con una discesa del 2,40%.