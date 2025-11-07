Milano 15:31
42.835 -0,54%
Nasdaq 15:31
24.949 -0,72%
Dow Jones 15:31
46.684 -0,49%
Londra 15:31
9.640 -0,98%
Francoforte 15:31
23.501 -0,98%

Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Perde terreno il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 73.423,48 punti, ritracciando dell'1,46%.
Condividi
```