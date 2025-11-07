Milano
15:31
42.835
-0,54%
Nasdaq
15:31
24.949
-0,72%
Dow Jones
15:31
46.684
-0,49%
Londra
15:31
9.640
-0,98%
Francoforte
15:31
23.501
-0,98%
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 15.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 novembre 2025 - 15.00
Perde terreno il
comparto beni industriali a Milano
, che retrocede a 73.423,48 punti, ritracciando dell'1,46%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: in perdita il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: luce verde per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services
-1,67%
Altre notizie
Piazza Affari: amplia l'ascesa il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: si muove a passi da gigante il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sale verso 78.338,09 punti
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto