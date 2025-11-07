Milano 13:55
42.776 -0,68%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:55
9.662 -0,75%
Francoforte 13:55
23.498 -1,00%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici, che avanza bene dell'1,96%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Intercos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,55%, rispetto a -2,5% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di Intercos suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,17 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```