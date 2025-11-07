Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di prodotti cosmetici
, che avanza bene dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Intercos
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,55%, rispetto a -2,5% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di Intercos
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,17 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)