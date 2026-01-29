Intercos prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 1,68 milioni di euro

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver, tra il 22 e il 28 gennaio 2026, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 12,4276 euro per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.Al 28 gennaio, il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.676.060 azioni proprie pari all'1,7393% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.