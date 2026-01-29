Milano 17:35
Intercos prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 1,68 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Intercos, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato, tra il 22 e il 28 gennaio 2026, complessivamente 135.630 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 12,4276 euro per un controvalore pari a 1.685.556,57 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.

Al 28 gennaio, il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.676.060 azioni proprie pari all'1,7393% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per Intercos, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.


