Intercos prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 1,68 milioni di euro

(Teleborsa) - Intercos
, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 22 e il 28 gennaio 2026, complessivamente 135.630 azioni ordinarie
al prezzo medio ponderato di 12,4276 euro per un controvalore
pari a 1.685.556,57 euro
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 settembre 2025.
Al 28 gennaio, il produttore di prodotti cosmetici detiene 1.676.060 azioni proprie pari all'1,7393% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per Intercos
, che mette a segno un modesto profit a +0,49%.