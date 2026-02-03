Milano 16:47
46.340 +0,73%
Nasdaq 16:47
25.455 -1,10%
Dow Jones 16:47
49.442 +0,07%
Londra 16:47
10.298 -0,42%
Francoforte 16:47
24.771 -0,11%

Piazza Affari: performance negativa per Intercos

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Intercos
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di prodotti cosmetici, che presenta una flessione del 3,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intercos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Intercos rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Intercos mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,95 Euro. Rischio di discesa fino a 12,41 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```