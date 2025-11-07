Seco, utile adjusted 9 mesi balza a 11,4 milioni di euro. Ricavi +5%

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che isono passati da 139,4 milioni di euro al 30 settembre 2024 a 146,4 milioni di euro al, in crescita di 7 milioni di euro (+5,0%). Questa dinamica è stata legata al consolidarsi della graduale ripresa degli ordini da parte dei clienti, con un significativo recupero dei volumi di vendita nei principali mercati verticali serviti e nelle diverse aree geografiche, in particolare US e APAC (l'area EMEA risulta invece ancora penalizzata dalla debolezza dell'economia tedesca). Nei primi nove mesi dell'anno, i ricavi dell'Edge computing (129,9 milioni di euro) sono cresciuti del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il business Clea ha generato ricavi per 16,6 milioni di euro (11% dei ricavi del periodo), di cui 6,4 milioni di euro derivanti da ricavi ricorrenti (38% dei ricavi Clea).L'è passato da 20,4 milioni di euro (14,7% dei relativi ricavi) al 30 settembre 2024 a 30,8 milioni di euro (21,0% dei ricavi) al 30 settembre 2025, in crescita di 10,4 milioni di euro (+50,8%). Il miglioramento più che proporzionale della redditività risulta attribuibile all'espansione del volume d'affari che ha permesso di esprimere una migliore leva operativa, unita ad Opex inferiori rispetto all'analogo periodo del 2024 (-4,6 milioni di euro escludendo le componenti non ricorrenti).L'è passato da 1,6 milioni di euro (1,1% dei relativi ricavi) al 30 settembre 2024 a 11,4 milioni di euro (7,8% dei ricavi) al 30 settembre 2025, in crescita di 9,8 milioni di euro (+623,7%).L'adjusted è passato da un debito netto pari a 41,3 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a un debito netto pari a 51,2 milioni di euro al 30 settembre 2025. Tale variazione è dovuta prevalentemente all'incremento dei crediti commerciali passati da 31,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a milioni di euro 43,5M al 30 settembre 2025. La società evidenzia inoltre che nel terzo trimestre 2025 sono stati sostenuti pagamenti straordinari; in particolare, 3 milioni di euro sono legati agli investimenti sostenuti per il nuovo stabilimento produttivo sito nell'area di Arezzo e per l'implementazione di nuove linee produttive in Hangzhou. Al netto di tali investimenti di sviluppo l'indebitamento finanziario netto registra un miglioramento di 2,1 milioni di euro al 30 settembre 2025 rispetto alla fine del precedente trimestre."Nel terzo trimestre abbiamo registrato un'rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, deliverando solidi risultati sia in termini di marginalità che di generazione di cassa - ha detto l'- Il continuo perfezionamento delle nostre operations, unito alla qualità del portafoglio ordini, ci consente di confermare gli obiettivi precedentemente comunicati al mercato"."Negli ultimi anni abbiamo, costruendo un ecosistema integrato di hardware, del framework software Clea e di algoritmi di Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di rendere l'Edge AI semplice, scalabile e accessibile - ha aggiunto - È questa visione industriale di lungo periodo che rappresenta la chiave per creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".