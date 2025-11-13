TXT e-solutions, nei nove mesi ricavi in forte crescita (+28,2%) e margini in miglioramento

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha approvato i risultati dei primi nove mesi del 2025, riportandopari a, in aumento del 28,2% rispetto ai 219,6 milioni del 2024. La crescita organica normalizzata è stata dell’8,5%, mentre le acquisizioni hanno contribuito per 53,8 milioni. L’EBITDA è salito a 41,1 milioni (+46,7%), con undel 14,6%, in miglioramento di 180 punti base grazie alle sinergie operative e al contributo delle società acquisite.L’si attesta a(+48,3%), mentre l’cresce del 42,8% a 21,1 milioni. L’è pari a 15,4 milioni (+28,5%). L’ammonta a, in aumento rispetto ai 90,7 milioni di fine 2024, per effetto di acquisizioni, dividendi, riacquisto di azioni proprie e dinamica del capitale circolante.Le tre divisioni del gruppo registrano performance positive.cresce del 46% a 64,1 milioni;avanza del 55,6% a 47,8 milioni sostenuta da forti risultati nel settore pubblico;raggiunge 169,7 milioni (+17%), beneficiando del consolidamento delle acquisizioni nonostante il venir meno di attività one-off del 2024.Nel soloi ricavi sono stati pari a 92,4 milioni (+13,6%) e l’EBITDA a 13,6 milioni (+28,9%)."I risultati appena comunicati confermano pienamente il nostro piano industriale, con una crescita solida, focalizzata nelle divisioni che rappresentano i segmenti a maggior valore aggiunto per il gruppo. I miglioramenti sui margini si confermano, dimostrando la sostenibilità delle nostre performance nel lungo periodo e l’efficacia delle strategie adottate. Prevediamo un’accelerazione della crescita organica già dall’ultimo quarter, con buone prospettive per l’anno successivo. Siamo confidenti di mantenere la rotta definita nel piano, proseguendo nel rafforzamento della nostra posizione competitiva", ha dichiarato il Ceo,