REVO Insurance: raccolta premi a 280,7 milioni e utile netto adjusted a 24,2 milioni

(Teleborsa) - REVO Insurance
chiude i primi 9 mesi del 2025 con un risultato operativo adjusted
pari a 41,2 milioni, in aumento rispetto al terzo trimestre 2024 (pari a € 26,4 milioni), con una marginalità superiore rispetto a quanto registrato nel corso dell’esercizio 2024 (19,6% rispetto al 16,4%).L'Utile netto consolidato adjusted
è pari a € 24,2 milioni, in crescita rispetto al risultato del terzo trimestre 2024 (pari a € 17,0 milioni), con un patrimonio netto di Gruppo pari a € 260,8 milioni (€ 244,5 milioni al 31 dicembre 2024).
La solidità patrimoniale
di Gruppo si conferma elevata con un Solvency II ratio
al termine del terzo trimestre pari al 239,6%, stabile rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2024 (pari al 239,8%).Premi lordi
contabilizzati pari a € 280,7 milioni, con ricavi dai contratti assicurativi pari a € 210,7 milioni, in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2024.