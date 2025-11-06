Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 19:16
25.139 -1,88%
Dow Jones 19:16
46.843 -0,99%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

REVO Insurance: raccolta premi a 280,7 milioni e utile netto adjusted a 24,2 milioni

(Teleborsa) - REVO Insurance chiude i primi 9 mesi del 2025 con un risultato operativo adjusted pari a 41,2 milioni, in aumento rispetto al terzo trimestre 2024 (pari a € 26,4 milioni), con una marginalità superiore rispetto a quanto registrato nel corso dell’esercizio 2024 (19,6% rispetto al 16,4%).

L'Utile netto consolidato adjusted è pari a € 24,2 milioni, in crescita rispetto al risultato del terzo trimestre 2024 (pari a € 17,0 milioni), con un patrimonio netto di Gruppo pari a € 260,8 milioni (€ 244,5 milioni al 31 dicembre 2024).

La solidità patrimoniale di Gruppo si conferma elevata con un Solvency II ratio al termine del terzo trimestre pari al 239,6%, stabile rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2024 (pari al 239,8%).

Premi lordi contabilizzati pari a € 280,7 milioni, con ricavi dai contratti assicurativi pari a € 210,7 milioni, in sensibile aumento rispetto al medesimo periodo 2024.
