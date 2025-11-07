Stellantis risolve il contratto di fornitura di nichel e cobalto con Alliance Nickel

Stellantis

(Teleborsa) -, società di sviluppo di nichel e minerali critici quotata all'ASX, ha reso noto che, con effetto dal 3 dicembre 2025, dell'per batterie annunciato il 1° maggio 2023. La risoluzione deriva dal mancato rispetto di alcune scadenze contrattuali che hanno reso l'accordo esistente inoperativo. Ciò è dovuto principalmente alle difficili condizioni del mercato del nichel e ai relativi vincoli di finanziamento del progetto.Stellantis ha espresso il suo continuo interesse per il progetto di nichel-cobalto di alta qualità NiWest di Alliance e ha indicato la suadi sviluppo del progetto e le condizioni di mercato.Il mercato del nichel ha subito una, che ha avuto un impatto sul contesto di finanziamento per i nuovi progetti di nichel a livello globale. Queste condizioni di mercato hanno costretto Alliance a rinviare le attività di sviluppo del progetto mentre la società si impegna a garantire un adeguato finanziamento del progetto a condizioni che creino valore per gli azionisti.La società sta attivamente valutando alternative strategiche, tra cui una potenziale transazione con una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che potrebbe portare alla"Comprendiamo le motivazioni alla base della decisione di Stellantis e, allo stesso tempo, riconosciamo che ciò rappresenta una buona opportunità per entrambe le parti di negoziare un nuovo accordo che rifletta meglio la nuova tempistica di sviluppo del progetto e la strategia futura - ha detto il- Credo fermamente che le prospettive a lungo termine per nichel e cobalto rimangano positive".