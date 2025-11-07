Stellantis, Roberta Zerbi è il nuovo CEO di Lancia

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotiv, ha nominatocome, con effetto immediato. Riporterà a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, European Brands and Stellantis Pro One.Zerbi ha, lavorando in Italia, Regno Unito, Francia e Belgio con ruoli di responsabilità nazionale e regionale. È entrata in Ford nel 1998, iniziando la propria carriera in Italia in ambito vendite e marketing, per poi passare a Toyota dove, dal 2006 al 2008, ha gestito il Rendez-Vous Toyota di Parigi e successivamente le operazioni commerciali per l'Europa Orientale e la Russia con base a Bruxelles.per il lancio della nuova Panda, poi nel 2014 ha assunto l'incarico di direttrice marketing cross-brand per Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep in Italia. Nel 2015 è diventata Country Manager Alfa Romeo e Jeep, prima di assumere la guida del marchio Alfa Romeo per l'area EMEA dal 2017 al 2019. All'interno di Stellantis, nel 2021 ha assunto la responsabilità dei brand Alfa Romeo e Lancia per l'area Enlarged Europe, per poi guidare, dal 2023, la rete di vendita diretta Stellantis & You Sales and Service."È un privilegio guidare un marchio che ha sempre rappresentato l'essenza dell'eleganza italiana: bellezza funzionale, sportività e spirito pionieristico. Il mio, accelerandone al tempo stesso la trasformazione attraverso una gamma di prodotti entusiasmante e innovativa", ha dichiarato Roberta Zerbi, che sarà responsabile dello sviluppo del marchio, partendo dal recente lancio della Nuova Ypsilon e preparando l'introduzione di due nuovi modelli nei prossimi anni.Roberta Zerbi, nominato a sua volta Head of Stellantis & You Sales and Service, riportando a Jean-Philippe Imparato.