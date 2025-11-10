A Londra, forte ascesa per Diageo

(Teleborsa) - Effervescente l'azienda di bevande alcoliche
, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,27%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,37 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 18,65. Il peggioramento di Diageo
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)