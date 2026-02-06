Milano 10:10
45.605 -0,47%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:10
10.285 -0,23%
Francoforte 10:10
24.506 +0,06%

Londra: calo per Diageo

Migliori e peggiori
Londra: calo per Diageo
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di bevande alcoliche, con un ribasso del 2,10%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Diageo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,73 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```