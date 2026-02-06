Londra: calo per Diageo

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di bevande alcoliche
, con un ribasso del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Diageo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,73 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 17,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 18,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)