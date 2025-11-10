A Milano bene le banche MPS e Banco BPM in scia alle trimestrali

(Teleborsa) - Mattinata tonica per le azioni di Banca MPS
che al momento guadagnano il 4,4% a 8,1 euro, portandosi così in testa al FTSE MIB che riporta un +1,7%. Settore bancario positivamente rappresentato anche da Banco BMP
che avanza del 3,9% a 13,1 euro
A sostenere l'andamento di questi due titoli i solidi risultati annunciati la scorsa settimana
.
La banca senese ha chiuso il terzo trimestre
con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca. Risultati che già da questo trimestre "recepiscono gli effetti dell’acquisizione di Mediobanca e delle relative controllate", oggetto di consolidamento a partire dalla data del 30 settembre 2025.
Banco BMP ha chiuso i primi nove mesi dell'anno
con un utile netto di 1,66 miliardi rispetto agli 1,69 miliardi dello stesso periodo del 2024. A livello adjusted, il risultato netto è pari a 1,45 miliardi, in crescita del 16,9% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
La banca ha realizzato l'85% della guidance di utile netto 2025, confermata a circa 1,95 miliardi, "riflettendo - spiega la banca nella nota dei conti - una solida dinamica di crescita. CET1 ratio al 13,52%, ampiamente superiore rispetto alla soglia minima di piano del 13%".(Foto: Ben Tovee su Unsplash)