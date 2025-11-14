Piazza Affari: scambi negativi per Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che mostra un decremento del 2,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Banco BPM
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)