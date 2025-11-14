Milano 10:08
Piazza Affari: scambi negativi per Banco BPM
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra un decremento del 2,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Banco BPM è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 13,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
