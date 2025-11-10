Milano 13:41
43.835 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:42
9.777 +0,97%
Francoforte 13:41
23.991 +1,78%

Piazza Affari: amplia il rialzo Banco BPM

Piazza Affari: amplia il rialzo Banco BPM
Prepotente rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra una salita bruciante del 4,41% sui valori precedenti.
