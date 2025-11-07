UE-MERCOSUR: L’appello del Presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino: "Subito sicurezza contro l'incertezza USA"

(Teleborsa) - "L'attualità ci impone di. Pochi giorni fa,, non ha offerto alcuna garanzia immediata. Al contrario, haper il nostro export”, evidenzia il"L’attesa per la sentenza definitiva del massimo tribunale americano - che potrebbe impiegare molto tempo per raggiungere il verdetto - equivale a una. Per l'Italia, l'rappresenta, in questo scenario, un imperativo strategico. Èper costruire un canale vitale di diversificazione del rischio, con cui delineare un futuro di stabilità e crescita.L'esperienza dell’accordo CETA con il Canada ne è la prova lampante.. Se con il Mercosur replicassimo questo successo, potremmopassando dagli oltre 500 attuali a 800 milioni di euro. I numeri sono decisivi, ma l’accordo con Mercosur non significa solo espandere il mercato. SignificaL’intesa garantisce la protezione die ci assicura un accesso preferenziale a materie prime fondamentali, di cui il nostro Paese non è autosufficiente. Solide clausole di salvaguardia, su richiesta del Governo Meloni a tutela del settore agroalimentare, scatterebbero in qualsiasi paese dell’UE qualora prodotti del Mercosur venissero venduti sotto costo. Inoltre, iPer creare una nuova, alla luce di queste considerazioni – conclude il Presidente Paolo Mascarino - chiediamo al Governo e ai ministri Tajani, Lollobrigida e Urso di agire con la massima celerità. È essenziale, nel primario interesse della difesa e della stabilità economica dell’Italia e dell’Europa".