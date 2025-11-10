Milano
13:26
43.846
+2,16%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:26
9.778
+0,99%
Francoforte
13:26
24.002
+1,83%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 13.43
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dell'1,16%)
Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dell'1,16%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 43.415 punti
In breve
,
Finanza
10 novembre 2025 - 09.02
Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dell'1,16%, dopo aver esordito a 43.415.
Condividi
