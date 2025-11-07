Milano
6-nov
43.069
-0,85%
Nasdaq
6-nov
25.130
-1,91%
Dow Jones
6-nov
46.912
-0,84%
Londra
6-nov
9.736
-0,42%
Francoforte
6-nov
23.734
-1,31%
Venerdì 7 Novembre 2025, ore 02.38
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,20%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 4.007,76 punti
In breve
,
Finanza
07 novembre 2025 - 02.38
Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dell'1,20%, dopo aver esordito a 4.007,76.
