Borsa: Londra, apertura +0,65%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,65% a quota 9.745,47 dopo l'apertura.
