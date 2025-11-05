Appuntamenti macroeconomici del 5 novembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 05/11/2025
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,8%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 52,2 punti; preced. 51,2 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,6%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 7,1%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 31K unità; preced. -32K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 54,8 punti; preced. 53,9 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 54,2 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 50 punti)
16:30 USA
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,86 Mln barili)