Milano 16:25
44.926 +0,30%
Nasdaq 16:25
25.311 -0,81%
Dow Jones 16:25
48.173 -0,17%
Londra 16:25
9.833 -0,79%
Francoforte 16:25
24.147 -0,96%

Avvio debole per Wall Street nonostante fine shutdown

Commento, Finanza
Avvio debole per Wall Street nonostante fine shutdown
(Teleborsa) - Apre debole Wall Street con il Dow Jones che riporta una variazione pari a -0,15%, vendite più sostenute sull'S&P-500, che perde lo 0,60%, scambiando a 6.810 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,95%) e l'S&P 100 (-0,73%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,44%), informatica (-1,13%) e beni di consumo secondari (-0,63%).

Listini sottotono nonostante la fine ufficiale dello shutdown: ieri infatti il presidente Donald Trump ha firmato un pacchetto di spesa per riaprire il governo dopo una sospensione delle attività di 43 giorni, la più lunga nella storia degli Stati Uniti.

Resta al centro dell'attenzione la politica monetaria a stelle e strisce. La presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly ha dichiarato che è troppo presto per determinare se un taglio dei tassi sia appropriato per dicembre, sebbene abbia osservato che la direzione generale per i tassi di interesse è verso il basso. Intanto gli operatori continuano a ridurre le scommesse sul fatto che la Fed taglierà i tassi nella sua prossima riunione, con le probabilità ora scese sotto il 50%.

Tra i titoli interessati da annunci, Cisco Systems ha alzato le previsioni finanziarie annuali, prevedendo un’impennata della domanda di attrezzature necessarie per sostenere la massiccia espansione dei data center innescata dal boom dell’IA. Mersana Therapeutics ha stipulato un accordo di fusione definitivo con Day One Biopharmaceuticals, in base al quale quest'ultima acquisirà Mersana, tramite un'OPA seguita da una fusione in seconda fase, per un corrispettivo iniziale di 25,00 dollari per azione in contanti e un valore totale dell'operazione fino a circa 285 milioni di dollari. Walt Disney ha diffuso i risultati trimestrali.
Condividi
```