Francoforte: andamento rialzista per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)