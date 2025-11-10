Francoforte: andamento rialzista per Jungheinrich Ag Pref

Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,27.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)