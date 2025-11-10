Milano 13:29
43.838 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:29
9.779 +0,99%
Francoforte 13:29
24.002 +1,83%

Francoforte: andamento rialzista per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.

La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 29,99. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
