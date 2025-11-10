Francoforte: risultato positivo per Infineon

compagnia hi-tech tedesca

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)