Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
La tendenza ad una settimana di Infineon
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di chip
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)