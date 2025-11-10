Francoforte: scambi al rialzo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia del cemento tedesca
, che avanza bene del 2,51%.
L'andamento di HeidelbergCement
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico del big cementiero tedesco
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 198,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 200,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 197,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)