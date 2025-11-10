Milano 13:35
43.832 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:35
9.776 +0,97%
Francoforte 13:35
23.993 +1,79%

Londra: andamento sostenuto per 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per 3i Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la società d'investimenti con sede a Londra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per 3i Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 42,7 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 43,44 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 42,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```