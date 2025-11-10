Lottomatica, mattinata sugli scudi in scia al buy back e view positiva di Barclays

(Teleborsa) - Mattinata sugli scudi per il titolo Lottomatica
che al momento avanza del 4,06% a 19,98 euro, risultando tra i migliori
del principale listino milanese (+2,05%).
Secondo gli analisti di Barclays, come riportato nel loro ultimo studio, l'aggiornamento del programma di buyback "dovrebbe contribuire a fornire una migliore visibilità
sulle priorità di allocazione del capitale a breve termine di Lottomatica e sembra suggerire che sia improbabile qualsiasi operazione di fusione e acquisizione significativa in ST".
L'azienda attiva nel mercato del gioco pubblico, nel fine settimana, infatti, ha comunicato un aggiornamento sul suo programma di riacquisto di azioni proprie
da 500 milioni di euro, avviato a giugno. Lottomatica punta ora a un riacquisto fino a 300 milioni nel 2025
, di cui 130 milioni già acquistati ad oggi e ulteriori 170 milioni da acquistare entro la fine dell'anno. L'azienda punta a completare i restanti 200 milioni di riacquisto nel 2026
.
La maggior parte degli investitori con cui il broker ha parlato dopo l'IPO, spiegano gli analisti, "ritiene che il gruppo dovrebbe continuare a concentrarsi sull'aumento delle quote di mercato online
, restituendo al contempo la liquidità in eccesso agli azionisti, anziché su qualsiasi operazione di fusione e acquisizione significativa (soprattutto a livello internazionale)".
Barclays ritiene che "il management di Lottomatica ne sia consapevole
" e che abbia già chiarito, in occasione dei risultati del terzo trimestre
della scorsa settimana, che "l'asticella per le fusioni e acquisizioni internazionali" sia molto alta.
L'annuncio sul buyback "ribadisce ulteriormente la posizione del management in materia di fusioni e acquisizioni. Riteniamo che questo debba essere accolto positivamente, in quanto contribuisce a fornire una chiara visibilità sulle priorità di allocazione del capitale a breve termine
", aggiungono gli esperti.
Le azioni di Lottomatica sono scambiate a un EV/EBITDA non impegnativo di 7x 2026E, stando alle previsioni di Barclays.
"Gli operatori più piccoli che non opteranno per la nuova concessione online dovranno interrompere l'accettazione di nuove scommesse e registrazioni a partire da metà novembre", spiegano gli analisti che precisano "Pertanto, riteniamo che i dati di novembre/dicembre
dovrebbero offrire un primo assaggio dei riallineamenti delle quote di mercato online nell'ambito del nuovo regime di concessione
.
Barclays ritiene che Lottomatica sia "ben posizionata
per capitalizzare questa opportunità il prossimo anno" e conferma sul titolo il giudizio Overweight
con un target price di 26 euro
, che incorpora un upside implicito del 35,4% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 7 novembre, pari a 19,20 euro.