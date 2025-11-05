Lottomatica, acquistate 20.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 20.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 21,2039 euro per euro, per un controvalore
pari a 424.078,80 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 5.066.713 azioni proprie, pari al 2,014% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, sul listino milanese, si muove al ribasso Lottomatica
con i prezzi allineati a 21,46 euro, per una discesa del 2,98%.