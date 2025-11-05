Milano 16:25
Lottomatica, acquistate 20.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 27 al 31 ottobre 2025, complessivamente 20.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 21,2039 euro per euro, per un controvalore pari a 424.078,80 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 5.066.713 azioni proprie, pari al 2,014% delle azioni ordinarie in circolazione.

Intanto, sul listino milanese, si muove al ribasso Lottomatica con i prezzi allineati a 21,46 euro, per una discesa del 2,98%.

