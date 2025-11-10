Milano
13:44
43.839
+2,15%
Nasdaq
7-nov
25.060
-0,28%
Dow Jones
7-nov
46.987
+0,16%
Londra
13:44
9.777
+0,98%
Francoforte
13:44
23.996
+1,81%
Lunedì 10 Novembre 2025, ore 14.01
Piazza Affari: Lottomatica, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
10 novembre 2025 - 09.35
Seduta decisamente positiva per l'
azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che tratta in rialzo del 4,48%.
Titoli e Indici
Lottomatica Group
+5,10%
