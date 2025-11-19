Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 51,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 2.511.089 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,5514 euro per euro, per un controvalore
pari a 51.606.449,47 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 8.360.873azioni azioni proprie, pari al 3,323% delle azioni ordinarie in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, Lottomatica
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 20,32 euro.