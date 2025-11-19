Milano 17:35
Lottomatica, acquistate azioni proprie per oltre 51,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 10 al 14 novembre 2025, complessivamente 2.511.089 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,5514 euro per euro, per un controvalore pari a 51.606.449,47 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 8.360.873azioni azioni proprie, pari al 3,323% delle azioni ordinarie in circolazione.

Intanto, a Piazza Affari, Lottomatica amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 20,32 euro.



