Madrid: balza in avanti Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che l'istituto di credito spagnolo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,67%, rispetto a +0,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo scenario di breve periodo di Banco de Sabadel
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,28 Euro con prima area di resistenza vista a 3,307. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,264.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)