Madrid: balza in avanti Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,67%, rispetto a +0,6% dell').Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 3,28 Euro con prima area di resistenza vista a 3,307. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,264.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)