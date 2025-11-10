Milano 13:38
Madrid: positiva la giornata per Fluidra

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che produce attrezzature per piscine, che avanza bene del 2,17%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Fluidra rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Fluidra suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,42 Euro con tetto rappresentato dall'area 23,66. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 23,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
