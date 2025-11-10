Metsera crolla dopo accordo da 10 miliardi con Pfizer

(Teleborsa) - Pesante la discesa sul mercato del titolo Metsera
che mostra un calo del 15,33%.
L'azienda biotech specializzata nello sviluppo di farmaci per l'obesità e le malattie metaboliche ha raggiunto un accordo da 10 miliardi
con il gigante farmaceutico americano chiudendo così il confronto con il rivale danese Novo Nordisk che si è ritirato dalla corsa per l'acquisizione di Metsera.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metsera
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Metsera
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 70,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 70,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 71,75.