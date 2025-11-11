Milano 16:18
Avvio cauto per la Borsa di New York

(Teleborsa) - Avvio di seduta cauto per Wall Street, mentre gli investitori attendono la riapertura del governo americano, dopo la chiusura più lunga della storia. Tra i principali indici a stelle e strisce riporta una variazione pari a +0,12% il Dow Jones; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.823 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,2%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,96%) e sanitario (+0,51%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica (-0,59%) e telecomunicazioni (-0,42%).

Tra i titoli interessati da annunci, Parker-Hannifin ha concordato l'acquisto di Filtration Group da Madison Industries per 9,25 miliardi di dollari, ampliando così il business della filtrazione industriale. Nebius ha siglato un accordo con Meta del valore di 3 miliardi di dollari in cinque anni per la fornitura di infrastrutture di intelligenza artificiale.


