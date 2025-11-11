Avvio cauto per la Borsa di New York

(Teleborsa) - Avvio di seduta cauto per Wall Street
, mentre gli investitori attendono la riapertura del governo americano, dopo la chiusura più lunga della storia. Tra i principali indici a stelle e strisce riporta una variazione pari a +0,12% il Dow Jones
; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.823 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'S&P 100
(-0,2%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia
(+0,96%) e sanitario
(+0,51%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-0,59%) e telecomunicazioni
(-0,42%).
Tra i titoli interessati da annunci, Parker-Hannifin
ha concordato l'acquisto di Filtration Group
da Madison Industries per 9,25 miliardi di dollari
, ampliando così il business della filtrazione industriale. Nebius
ha siglato un accordo con Meta
del valore di 3 miliardi di dollari
in cinque anni per la fornitura di infrastrutture di intelligenza artificiale
.