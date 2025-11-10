Pfizer, accordo per l'acquisizione di Metsera: operazione da 10 miliardi di dollari

Pfizer

(Teleborsa) -ha concluso un accordo daper l’acquisizione di. Si chiude quindi il confronto con il rivale danese, che si è ritirato dalla corsa per l'acquisizione dell'azienda biotech specializzata nello sviluppo di farmaci per l'obesità e le malattie metaboliche, la quale ha accettato nella serata di venerdì l'offerta del gigante farmaceutico americano.Metsera ha spiegato di aver accettato l'offerta della connazionale Pfizer anche per evitare iUsa legati all'offerta di Novo, che aveva precedentemente definito superiore.Pfizer entra così nel mercato dei- che si stima raggiungerà inel prossimo decennio -, anche se i trattamenti di Metsera sono ancora a anni dal raggiungere il mercato. La guerra di offerte tra Pfizer e Novo ha fatto salire il prezzo dall’offerta di 7,3 miliardi di dollari che Pfizer aveva presentato a settembre.