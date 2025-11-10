Milano 9:37
Pfizer, accordo per l'acquisizione di Metsera: operazione da 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Pfizer ha concluso un accordo da 10 miliardi di dollari per l’acquisizione di Metsera. Si chiude quindi il confronto con il rivale danese Novo Nordisk, che si è ritirato dalla corsa per l'acquisizione dell'azienda biotech specializzata nello sviluppo di farmaci per l'obesità e le malattie metaboliche, la quale ha accettato nella serata di venerdì l'offerta del gigante farmaceutico americano.

Metsera ha spiegato di aver accettato l'offerta della connazionale Pfizer anche per evitare i rischi antitrust Usa legati all'offerta di Novo, che aveva precedentemente definito superiore.

Pfizer entra così nel mercato dei farmaci contro l’obesità - che si stima raggiungerà i 150 miliardi di dollari nel prossimo decennio -, anche se i trattamenti di Metsera sono ancora a anni dal raggiungere il mercato. La guerra di offerte tra Pfizer e Novo ha fatto salire il prezzo dall’offerta di 7,3 miliardi di dollari che Pfizer aveva presentato a settembre.
