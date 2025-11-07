Milano 9:07
Francia, torna in disavanzo il saldo delle partite correnti a settembre

(Teleborsa) - A settembre 2025, il saldo delle partite correnti (dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto un disavanzo di 1,6 miliardi di euro, dopo un avanzo di 1,4 miliardi di agosto. Lo rivela la Banque de France.

Sempre ad agosto, la bilancia commerciale è peggiorata (-1,4 miliardi di euro) a -6,6 miliardi di euro.

Nel corso del mese, le esportazioni sono rimaste stabili a 51,9 miliardi. Le importazioni le importazioni sono salite 58,5 miliardi (+1,4 miliardi).

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
