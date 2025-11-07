Francia, torna in disavanzo il saldo delle partite correnti a settembre

(Teleborsa) - A settembre 2025, il saldo delle partite correnti
(dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi) ha raggiunto un disavanzo
di 1,6 miliardi di euro, dopo un avanzo di 1,4 miliardi di agosto. Lo rivela la Banque de France
.
Sempre ad agosto, la bilancia commerciale
è peggiorata (-1,4 miliardi di euro) a -6,6 miliardi di euro.
Nel corso del mese, le esportazioni
sono rimaste stabili a 51,9 miliardi
. Le importazioni le importazioni
sono salite 58,5 miliardi
(+1,4 miliardi).(Foto: Anthony Choren su Unsplash)