Nebius accordo con Meta da 3 miliardi di dollari per fornitura infrastrutture AI

(Teleborsa) -ha siglato un accordo condel valore diin cinque anni per laL'accordo segna il secondo accordo dell'azienda olandese di infrastrutture di intelligenza artificiale con un hyperscaler negli ultimi mesi, dopo quello consiglato a settembre.Nebius inoltre ha alzato il velo sui risultati delda cui emerge unadi 100,4 milioni di dollari, rispetto ai 39,7 milioni dell'anno precedente. Ilè salito a 146,1 milioni dai 32,1 milioni del periodo di confronto. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 155,1 milioni di dollari, secondo FactSet.L'azienda ha anche annunciato unper un, con piani di presentare un supplemento al prospetto il 12 novembre 2025. Nebius ha dichiarato che valuterà regolarmente il programma in base alle esigenze di capitale e lo ha descritto come uno strumento che consente l’accesso continuo a finanziamenti azionari, mantenendo sensibilità alla diluizione mentre si prepara a finanziare opportunità di crescita.