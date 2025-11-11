Nebius accordo con Meta da 3 miliardi di dollari per fornitura infrastrutture AI

(Teleborsa) - Nebius
ha siglato un accordo con Meta
del valore di 3 miliardi di dollari
in cinque anni per la fornitura di infrastrutture di intelligenza artificiale
.
L'accordo segna il secondo accordo dell'azienda olandese di infrastrutture di intelligenza artificiale con un hyperscaler negli ultimi mesi, dopo quello con Microsoft
siglato a settembre.
Nebius inoltre ha alzato il velo sui risultati del terzo trimestre 2025
da cui emerge una perdita netta rettificata
di 100,4 milioni di dollari, rispetto ai 39,7 milioni dell'anno precedente. Il fatturato
è salito a 146,1 milioni dai 32,1 milioni del periodo di confronto. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 155,1 milioni di dollari, secondo FactSet.
L'azienda ha anche annunciato un programma di equity at-the-market
per un massimo di 25 milioni di azioni di Classe A
, con piani di presentare un supplemento al prospetto il 12 novembre 2025. Nebius ha dichiarato che valuterà regolarmente il programma in base alle esigenze di capitale e lo ha descritto come uno strumento che consente l’accesso continuo a finanziamenti azionari, mantenendo sensibilità alla diluizione mentre si prepara a finanziare opportunità di crescita.(Foto: Scott Graham su Unsplash)