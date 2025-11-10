Milano 17:35
New York: accelera Datadog
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che mostra una salita bruciante del 4,89% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog rispetto all'indice.


Tecnicamente, Datadog è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 204,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 213,9.

