New York: accelera Datadog

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che mostra una salita bruciante del 4,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Datadog
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datadog
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Datadog
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 204,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 194,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 213,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)