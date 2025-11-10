Parigi: nuovo spunto rialzista per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di software francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.
L'andamento di Dassault Systemes
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Dassault Systemes
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,55.
