Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

CAC40

Edenred

indice di Parigi

Edenred

(Teleborsa) - Bene l', con un rialzo del 3,78%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,92.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)