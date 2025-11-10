Milano 13:40
Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred

(Teleborsa) - Bene l'inventore del buono pasto ticket restaurant, con un rialzo del 3,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Edenred rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Edenred mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,92.

