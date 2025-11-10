Piazza Affari: andamento sostenuto per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso creditizio
, che avanza bene del 2,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intesa Sanpaolo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5,77 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,675. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,615.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)