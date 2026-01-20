Piazza Affari: in calo Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

Intesa Sanpaolo

FTSE MIB

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo dell'1,98%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,841 Euro con primo supporto visto a 5,742. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,703.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)