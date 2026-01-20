Piazza Affari: in calo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sottotono il colosso creditizio
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di Intesa Sanpaolo
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,841 Euro con primo supporto visto a 5,742. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,703.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)