Milano 13:21
44.511 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:21
10.083 -1,10%
Francoforte 13:21
24.555 -1,62%

Piazza Affari: in calo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sottotono il colosso creditizio, che passa di mano con un calo dell'1,98%.

La tendenza ad una settimana di Intesa Sanpaolo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,841 Euro con primo supporto visto a 5,742. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,703.

