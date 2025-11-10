Milano 13:45
43.829 +2,12%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:45
9.777 +0,97%
Francoforte 13:45
23.997 +1,81%

Piazza Affari: risultato positivo per Azimut

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Azimut
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Azimut mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,17%, rispetto a +1,33% del principale indice della Borsa di Milano).


La tendenza di breve della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,54. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```