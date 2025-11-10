Piazza Affari: risultato positivo per Azimut

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di servizi finanziari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Azimut
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,17%, rispetto a +1,33% del principale indice della Borsa di Milano
).
La tendenza di breve della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,54. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 37,12.
