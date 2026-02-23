Milano
9:52
46.743
+0,58%
Nasdaq
20-feb
25.013
0,00%
Dow Jones
20-feb
49.626
+0,47%
Londra
9:52
10.679
-0,08%
Francoforte
9:52
25.155
-0,42%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 10.08
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: risultato positivo per Nexi
Piazza Affari: risultato positivo per Nexi
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 09.35
Scambia in profit il
gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che lievita del 2,10%.
Titoli e Indici
Nexi
+1,64%
Piazza Affari: risultato positivo per BPER Banca
